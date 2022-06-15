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Ekonomi

Rusya'dan 'buğday koridoru' açıklaması

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için koridorlar sağlanması durumunda güvenli geçiş sağlayacaklarını söyledi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
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Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Ukrayna hakkında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığı, güvenli hatlar açılabileceği ve Rusya'dan BM'nin planına yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını sorması üzerine Nebenzia şunları kaydetti:

"Biz güvenli koridorlar kurulmasından sorumlu değiliz. Bu koridorlar oluşturulursa güvenli geçiş sağlarız. Koridorları oluşturmak için ya bölgenin Ukrayna'nın mayınlardan temizlenmesi gerek ya da bu koridorların mayınların etrafından geçmesi gerek."

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