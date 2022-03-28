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Ekonomi

Rusya'dan doğal gaz ve petrol resti: Bedavaya verecek halimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'ne ihracatta 'dolar ve avro'nun artık anlamsız olduğunu, bunun yerine ödemelerde rubleye geçmeyi planladıklarını söylemişti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupalıların petrol ve doğal gazı ruble olarak ödemeyi reddetmesi halinde, Rusya'nın bedavaya enerji tedarik etme niyetinde olmadığını söyledi.

Star Gazetesi28 Mart 2022 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:46
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Konuya ilişkin Rusya'nın bağımsız haber ajanslarından İnterfaks'a değerlendirmelerde bulunan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa'ya enerji aktarımı konusunda ödemelerin ruble ile alınacağına dair rest çekti.

Peskov, Avrupalıların yakıtı ruble olarak ödemeyi reddetmesi halinde, enerji akımının duracağını ima etti.

BEDAVAYA DOĞAL GAZ VERECEK HAİMİZ YOK

Peskov, 'Avrupa doğal gazı ruble olarak ödemeyi reddetmesi halinde, Rusya'nın nasıl bir tutum sergileyeceğine' ilişkin soruya, "Bedava gaz vermeyeceğiz, orası kesin. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bizim durumumuzdayken, 'Avrupa hayırseverliğine' katılmak pek mümkün ve uygun değil." dedi.

Peskov ayrıca, "Teslimat süreci çok, çok karmaşık, mağazadan bir şeyler satın alarak ödeme yapmak gibi değil. Bunlar teslimatlar, ödemeler ve bilançolar gibi karmaşık süreçler. Bu zamana yayılan bir süreç. Şimdi Gazprom ile departmanlar arasında tüm yöntemler üzerinde çalışılıyor ve ardından net zaman sınırları belirlenecek." dedi.

Star Gazetesi

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