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Ekonomi

Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketi Google'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası verdi.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:47
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Google'ın Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasayı ihlal etmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rus yasalarına göre Google'ın kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Linkedin adlı internet sitesi 2016'da yasaklanmış, Facebook ve Twitter'a ise geçen yıl toplam 8 milyon ruble para cezası verilmişti.

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