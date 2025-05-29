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Ekonomi

Rusya'dan kripto para hamlesi! 2031'e kadar uzatma kararı aldılar

Fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin iki bölgesinde daha kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildiren Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, kısıtlamaları 2031'e kadar uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Rusya'dan kripto para hamlesi! 2031'e kadar uzatma kararı aldılar
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Tsivilev, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki kripto para madenciliğine ilişkin konuştu.

Sibirya'nın güney bölgelerinde elektrik açığı yaşandığına işaret eden Tsivilev, bu nedenle Irkutsk'ta kripto para madenciliğinin yasaklandığının ve elde edilen sonuçlar neticesinde söz konusu kısıtlamaları 2031'e kadar uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

Tsivilev, "Ayrıca Buryatiya ve Trans-Baykal bölgelerinde de yasak uygulanacak." dedi.

PUTİN YASAYI ONAYLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2024'te kripto para madenciliğinin yasallaşmasını onaylamıştı. Bu kapsamda, Rus hükümetinin belirlediği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabiliyor.

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