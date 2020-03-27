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Ekonomi

Rusya Enerji Bakanlığı: Rusya için petrolde makul fiyat 45-55 dolar

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya için petrolde “makul' fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, “Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar.” dedi.

AA27 Mart 2020 Cuma 12:04 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:04
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Sorokin, Rusya merkezli düşünce kuruluşu Valday Düşünce Kulübü’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamaması nedeniyle düşmediğini savunan Sorokin, “Bize göre düşüşteki ana etken, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ulaşımda getirilen kısıtlamalar ve buna bağlı olarak küresel çapta düşen yakıt tüketimi.” diye konuştu.

Rus petrol şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla petrol üretimlerini artırabileceklerini belirten Sorokin, “Ancak bunu değerlendiren şirketler, ilave üretimin ne kadar karlı olduğuna dair ekonomik gerçekleri göz önünde bulunduracaklar.” dedi.

Sorokin, OPEC ile Rusya arasında anlaşma sağlanamayan üretim kısıntısına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Rusya için petrolde makul fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar. OPEC ile yürütülen müzakerelerde günlük 1,5 milyon varil kısıntı gündemdeydi. Bu miktar, koronavirüsün küresel ekonomiye etkisini göz önünde bulundurduğumuzda son derece az. Gördüğümüz gibi talepteki düşüş günlük 10-15 milyon varil düzeyinde. Anlaşmaya başka ülkelerin de katılması gerekiyor.”

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