29 Haziran 2020 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:29

Rus Dışişleri'nden vize konusunda Türk vatandaşlarını yakından ilgilendirecek bir haber geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni İvanov, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin kağıt vize prosedürüyle uğraşmadan elektronik ortamda vize alabileceklerini açıkladı.

OCAK 2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan ve Türkiye dahil 113 ülke için uygulanacak olan sistem bir süredir bazı bölgeler için uygulanıyordu.

Türk vatandaşları St. Petersburg ve Vladivostok kentlerine online vize başvurusu gerçekleştirip gidebiliyordu.

Sadece turistik ziyaretleri kapsayacak olan bu kolaylık ile vize işlemleri büyük oranda kolaylaşmış olacak.

Yaklaşık 50 dolarlık bir ücretin uygulanacağı elektronik vize, Rus Dışişleri'nin resmi sayfasından başvuruyla alınabilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Çin ve AB ülkeleriyle birlikte toplamda 53 ülke elektronik vize imkanından faydalanabilecek.

Sadece turistik ziyaretleri kapsayacak bu uygulamada Rusya'da kalış süresi ise 16 gün ile sınırlı.

Yani iki haftadan uzun süreli Rusya ziyaretleriniz için elektronik vize imkanından faydalanılamayacak.

Rusya'nın elektronik vize uygulamasına ABD, İngiltere ve Kanada vatandaşlarını dahil etmedi.

Bu noktada mütekabiliyetin uygulandığı ifade edildi.