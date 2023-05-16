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Ekonomi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Artışa geçti

Rusya'da Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışları artışa geçti. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nden yapılan açıklamada, 'Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçti.' denildi. Türkiye'yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.

AA16 Mayıs 2023 Salı 15:13 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Artışa geçti
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Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini bildirdi.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nden yapılan açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebinin mayısta beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

Tatil bölgelerindeki fiyatların, Rus turistler için tekrar cazip seviyelere geldiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Şimdi Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçti." denildi.

Sektör yetkilileri de Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini ve mayıs sonundan itibaren söz konusu ivmenin hızlanacağını belirtti.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.

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