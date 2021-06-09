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Ekonomi

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya-Türkiye ticaret cirosu, ocak-nisan aylarında yüzde 22.5 büyüyerek 9.1 milyar dolara ulaştı. Açıklama Rusya Federal Gümrük Servisi'nden geldi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 08:40 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:40
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Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret cirosunun ocak-nisan aylarında yıllık bazda yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar 127 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

FTS'in verilerine göre Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret cirosu, ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar 127 milyon dolara ulaştı.

Açıklamaya göre Rusya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat yüzde 21.1 artışla 7 milyar 189 milyon dolar, Türkiye'den Rusya'ya yapılan ithalat ise yüzde 27.8 artışla 1 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye'nin Rusya'nın toplam ticaret cirosundaki payı ise son bir yılda yüzde 4'ten yüzde 4.2'e yükseldi. (Sputnik)

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