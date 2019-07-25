29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3712
  • 261.512
  • 103391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye: İş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının bir süre önce tamamlandığını belirterek, “Ka-32’ler sınıfının en iyi helikopterleri olarak kabul edilmiştir. Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.” dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boginskiy, Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin sevkiyatının geçen ay tamamlanmasının ardından, Rusya ve Türkiye arasında bu alanda artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ka-32’lerin özellikle yangınla mücadeleye yönelik en iyi teknik ekipmanlarla donatıldığına işaret eden Boginskiy, “Ka-32’ler sınıfının en iyi helikopterleri olarak kabul edilmiştir ve geniş bir yelpazede çeşitli görevlerde kullanabilir.” diye konuştu.

Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini anlatan Boginskiy, “Türk ortaklarımızla, helikopter teslimatı ve helikopterlerin satış sonrası desteği başta olmak üzere verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İş Birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov ise Rusya’nın sivil helikopter sanayinde önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, “Belirlenen görevler doğrultusunda, Türk ortaklarımıza çeşitli helikopterler temin edebiliriz.” dedi.

Türkiye’nin özellikle yangınla mücadeleye yönelik helikopter filosunu genişletmek istediğini anlatan Kladov, “Rosteh de Ankara ile bu alanda iş birliğini geliştirmek istiyor. Türkiye’ye yangınla mücadele için çok sayıda helikopter temin edebileceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yangınla mücadele, arama ve kurtarma görevlerinde kullanabilen Ka-32 tipi helikopterler aynı zamanda inşaat işlerinde de görev alabiliyor.

Boginskiy, bir süre önce AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de üretilen parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz.” demişti.

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

Dikkat! Personel alımları yarın sona eriyor

Dikkat! Personel alımları yarın sona eriyor

Ürküten görüntüyü uydu yakaladı

Ürküten görüntüyü uydu yakaladı

Falcao'da karar anı

Falcao'da karar anı

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süre 90 güne çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süre 90 güne çıkarıldı

Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda...

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda...

Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam müjdesi

Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA