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Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye iyi, AB'ye kötü haber

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yıl AB'ye Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını söyledi, “Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse temin ederiz” dedi.

16 Eylül 2022 Cuma 08:35 - Güncelleme:
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'da gazetecilere çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkıyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek" diye konuştu.

Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin olarak da "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" ifadelerini kullandı.

Novak, Avrupalı siyasilerin, enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

  • Aleksandr Novak
  • Rusya
  • doğal gaz

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