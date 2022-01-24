Rusya'dan Türklere 'Astrakhan' daveti

Milliyet 24 Ocak 2022 Pazartesi 07:47 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 07:47

Rusya, Türk yatırımcılarını, Kuzey - Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) ile Büyük İpek Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan, 300 milyondan fazla nüfusa sahip 8 ülkenin bulunduğu Astrakhan Bölgesi'nde yatırım yapmaya davet etti.

Edinilen bilgiye göre Rusya, Türk yatırımcılarını, INSTC ile Büyük İpek Yolu'nun kuzey bölümünün kesiştiği noktada yer alan, Hazar Denizi kıyısında ve etrafındaki 1000 kilometre çapındaki alanda, 300 milyondan fazla nüfusa sahip 8 ülkenin bulunduğu Astrakhan Bölgesi'nde yatırım yapmaya davet etti.

PAKETLEME MERKEZİ

Milliyet'in haberine göre, Astrakhan Bölgesi'nin Hazar Denizi, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu ülkelerinin pazarlarına erişimi olan tek özel ekonomik bölge haline getirilmesi planlanırken, burada yer alacak Türk firmaların paketleme, ayırma, yeniden paketleme, parti bölme, işaretleme ve benzeri işlemleri gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Bölgede ayrıca mal takası, toptan ticaret ve liman özel ekonomik bölge faaliyet sözleşmesine göre üretim faaliyeti gerçekleştirebileceği kaydediliyor.

Astrakhan Bölgesi'nde yatırımcılara kamu hizmeti altyapısına ücretsiz bağlantı, ticari faaliyetlerde idari engelleri aşan bir "tek durak noktası", demiryolu, karayolu ve gemi taşımacılığı gibi güçlü loistik olanaklar ile tercihli arsa kiralama koşulları sağlanacak. Özel Ekonomik Bölgesi statüsündeki bölgede yer alacak kiracılara, vergi ve gümrük imtiyazları da sağlanacağı öğrenildi.

İŞ İNSANLARINA TOBB'DA BİLGİ

Rusya'da Pskov Oblastı'ndan bir heyet de Türk işadamlarına bilgi sunacak. Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Miheev ile Pskov Özel Ekonomik Bölgesi Moglino'nun Yatırım Projeleri Başkanı Ekaterina Pıhtina'nın bugün TOBB'da bilgi vermesi planlanıyor.