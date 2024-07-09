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Ekonomi

Rusya'dan Volkswagen'e 193 milyon dolar ceza

Bir Rus mahkemesi, Rus GAZ şirketinin açtığı davada Alman Volkswagen şirketine 16,9 milyar ruble (yaklaşık 193 milyon dolar) tazminat cezası verdi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 14:19 - Güncelleme:
Rusya'dan Volkswagen'e 193 milyon dolar ceza
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Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrindeki bir mahkemede görülen davada, GAZ'ın Volkswagen aleyhine açtığı dava görüldü. Volkswagen'in şirketi maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Alman şirkete 16,9 milyar ruble tazminat cezası verdi.

ŞİRKETTEN SUÇLAMA

GAZ şirketi, Volkswagen'i devam eden sözleşmelerdeki üretim ve parça sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bazı sözleşmeleri tek taraflı bir şekilde sonlandırmakla suçlamıştı.

ESKİ FABRİKADA SERİ ÜRETİM YAPILACAK

Volkswagen, Mayıs 2023'te Rusya'daki varlıklarını bir Rus şirketine satarak ülkeden çekildiğini duyurmuştu. Rusya Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında seri otomobil üretimine başlandığını bildirmişti.

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