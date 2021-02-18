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Ekonomi

Rusya'nın geliştirdiği sisteme talep artıyor! Türkiye de katılabilir

Rusya'nın SWIFT alternatifine katılan ülkeler artıyor. Çeşitli ülkelerden 23 katılımcının bulunduğu SPFS sistemine Türkiye de dahil olabilir.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:37
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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, çeşitli ülkelerden 23 katılımcının Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullandığını bildirdi.

Skorobogatova, başkent Moskova'da düzenlenen Bankalar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, SPFS'de katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi.

SPFS'ye erişim sürecini kolaylaştırmak için çeşitli adımlar attıklarına işaret eden Skorobogatova, "Şimdiden Almanya, İsviçre, Belarus, İsviçre, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 23 yabancı katılımcı sisteme bağlı durumda." diye konuştu.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya tarafından 2014'te geliştirilmeye başlanan SPFS, Aralık 2017'de kullanıma açılmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın, Türk bankalarının SPFS'ye bağlantısını da genişletebileceğini duyurmuştu.

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