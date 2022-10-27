Pazarın yeni hakimi Türkiye! ''Çok önemli bir fırsat''

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ÇİB, Baltık bölgesindeki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla Estonya ve Letonya'ya ticaret heyetiyle ziyaret gerçekleştirdi. Heyete 17 firmadan 31 temsilci katılırken, çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldı. Ziyaret kapsamında resmi kurumlarla da temasa geçilirken, Estonya'da Baltık bölgesinin en önemli çelik firmasına tesis ziyareti yapıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER DAHA DA ARTACAK

Estonya'nın başkenti Tallin'deki ikili iş görüşmelerine katılan Türkiye'nin Estonya Büyükelçisi Başak Türkoğlu, Türk firmalarına Estonya'da yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'den bölgeye ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalara Büyükelçilik olarak her zaman destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç ise heyet kapsamında yapılacak iş görüşmeleri ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin giderek artacağına inandığını kaydetti.

Baltık Ülkelerinden Sorumlu Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu da hem Estonya'da hem de Letonya'da gerçekleştirdiği sunumda, Baltık ülkelerinin Türk çelik sektörü için potansiyel bir pazar olduğunu vurguladı.



Bu arada, Letonya Ticaret Odası Başkanı D.M. Soc. Aigars Rostovskis de Riga'daki programa katıldı.

- "HER İKİ ÜLKENİN RUSYA'DAN İTHALATI DÜŞERKEN, TÜRKİYE'DEN YAPTIKLARI İTHALAT CİDDİ ORANDA ARTIŞA GEÇTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Estonya ve Letonya'nın, Türkiye'nin çelik ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ön sıralarda olmamasına karşın Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin yeni fırsatlar doğurduğunu, Avrupa'nın Rusya'ya ambargosunun bu iki ülkenin çelik ithalatındaki dengeleri de değiştirdiğini belirtti.

Normalde her iki ülkenin de çelik ithalatı yaptığı en büyük tedarikçinin Rusya olduğunu aktaran Aslan, "Estonya pazarında Rusya'dan ithalatta 2022 yılının ilk 7 ayı itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşüş var. Rusya, en büyük ithalatçı konumundan Polonya ve Finlandiya'nın ardından üçüncü sıraya geriledi. Rusya halen Letonya'nın en büyük ithalatçısı olmasına karşın ithalatında yüzde 70 düşüş var. Avrupa'nın Rusya'ya ambargosu devam ettiği sürece bu rakamlar daha da düşebilir." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin Rusya'dan ithalatı düşerken Türkiye'den yaptıkları ithalatın ciddi oranda artışa geçtiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Özellikle Rusya-Ukrayna krizi sonrasında Baltık ülkelerinden Türk çelik sektörüne olan talebin arttığını görüyoruz. Geçen yılın sonu itibarıyla çelik ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Letonya 106'ncı, Estonya ise 108'inci sıradaydı. Ancak 2022 yılının ilk 9 ayına baktığımızda Estonya'ya ihracatımız yüzde 392 artışla 70 bin tona dayanırken, Letonya'ya olan ihracatımız da yüzde 30 artışla 21 bin tona yükseldi. Gelinen nokta itibarıyla Estonya ihracat sıralamamızda 48'inciliğe, Letonya ise 85'inciliğe yükseldi. Letonya pazarı içerisinde Türkiye'nin payı yüzde 1,8'den yüzde 4,1'e çıkarken, Estonya'daki payı ise yüzde 2,1'den yüzde 9'a çıktı. Türkiye, son verilerle birlikte Estonya'da en büyük 5 ithalatçı ülke arasına da girmeyi başardı. Bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini öngörüyoruz."

- TÜRK ÇELİK İHRACATÇILARI İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Adnan Aslan, şu anda resesyonla bağlantılı olarak Avrupa'nın çelik talebinde yavaşlama olmasına karşın bölgede Rusya ve Ukrayna'nın etkinliğinin azalması ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarları ile Kuzey Amerika pazarlarındaki canlı talebin Türk çelik ihracatçıları için önemli bir fırsat yarattığını vurguladı.

Aslan, sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracatlarının artırılması, yeni iş bağlantıları kurulması ve Türk firmalarının bilinirliklerinin artırılması adına gelecek dönemde temaslarını sıklaştıracaklarını ve yeni ticaret heyeti organizasyonları düzenleyeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin çelik ihracatı ile ilgili olarak da bilgi veren Aslan, 2022 yılının 9 ayında miktarda yüzde 11 düşüşle 15,8 milyon ton, değerde ise yüzde 9 artış ile 17,1 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aslan, 2022 yılını miktarda yüzde 11,6 düşüşle 21,1 milyon tonluk, değerde ise yüzde 2,3 yükselişle 22,8 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı öngördüklerini bildirdi.