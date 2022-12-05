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Ekonomi

Rusya'nın petrol ve gaz tahmini tutmadı

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda tahminlerin 90,2 milyar ruble altında (yaklaşık 1,5 milyar dolar) kaldığını duyurdu.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Rusya'nın petrol ve gaz tahmini tutmadı
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Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda tahmin edilenden 90,2 milyar ruble düşük gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu gelirlerin, kasımda 282,8 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, aralıkta ise 176,1 milyar ruble (yaklaşık 2,8 milyar dolar) ilave petrol ve doğal gaz geliri beklendiğine işaret edildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin yaptırımlar nedeniyle bu yıl rezervlere eklenmeyeceğini, bunun yerine ekonomiyi desteklemek için kullanılacağını duyurmuştu.

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