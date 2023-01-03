Rusya'nın teklifine sıcak bakmıyorlar: Türkiye'nin zamanlaması mükemmel olabilir

Sırp analist Nikola Mikoviç, Türkiye'nin enerji stratejisine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mikoviç, analiz yazısında enerji alanında yaşanan gelişmeler için "Türkiye'nin zamanlaması mükemmel olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir Rusya'nın jeopolitik yörüngesi içinde olduğu Orta Asya ve Güney Kafkasya'da Türkiye'nin stratejik avantajlar sağladığı belirtildi.



Rusya, İran ve Katar'ın ardından doğal gaz rezervleri açısından dünyada dördüncü sırada yer alan Türkmenistan'ın Ankara'nın Orta Asya stratejisinde kilit bir rol oynadığı belirtilirken analizde şu ifadeler yer aldı; Şu anda Çin, Türkmen gazının ana alıcısı olmasına rağmen, Ankara, Türkiye'yi bölgesel bir gaz merkezi haline getirmeye yardımcı olmak için eski Sovyet cumhuriyetinden enerji satın almayı hedefliyor. Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkmenistan'dan büyük miktarlarda doğal gaz ithal etmek için gereken siyasi ve ekonomik koşullara yatırım yaparak enerjiyi Avrupa'ya yönlendirebilir ve gaz satışında aracı olabilir.

Türkmenistan gazının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının Rusya'nın hoşuna gitmeyeceği ancak Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'nın Türkiye'nin enerji stratejisine karşı çıkacak imkanlara sahip olmadığı kaydedildi.



Moskova'nın Avrupa'ya gaz ihraç etmek için Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'a kendi gaz boru hatlarını teklif edebileceği dile getirilen yazıda, "Ancak Rusya'nın küresel arenadaki izolasyonu gerçeği göz önüne alındığında, eski Sovyet Orta Asya cumhuriyetlerinin Kremlin ile iş yapmaya istekli olacağı şüpheli. Dolayısıyla Ankara, Rusya'nın misillemesinden korkmadan Türkmenistan ile enerji bağlarını genişletmeye devam edecek" denildi.

"TÜRKİYE'NİN ZAMANLAMASI MÜKEMMEL OLABİLİR"

Dış politikasını çeşitlendirmek isteyen Kazakistan'ın kendisini Rusya'dan uzaklaştırdığına dikkat çekilen yazıda, "Bundan yararlanmak için Ankara, AB'ye giden Kazak petrolü ve nadir toprak metalleri için bir geçiş noktası haline gelmeli ve Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan bir enerji koridoru oluşturmalıdır. Türkiye'nin zamanlaması mükemmel olabilir. Kazakistan'ın, Çin'i Kazakistan ve Türkiye üzerinden AB'ye bağlayacak bir ulaşım koridoru konulu anlaşma taslağını onaylaması bekleniyor. Daha çok Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası, Rusya'yı bypass edecek ve Türkiye'yi önemli bir geçiş ülkesi konumuna getirecektir" ifadeleri yer aldı.

Star Gazetesi