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Ekonomi

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı

Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği yumurtalar ülkeye ulaştı
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Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın Rusya içerisinde dağıtımına başlanacağı bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa değinerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içerisinde vergisiz yumurta ithalatı gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

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