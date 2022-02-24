Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası Bakanlıklardan art arda açıklama

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:29

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiği ifade edildi.

"Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." denilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin, sağlam temelleriyle, geçen dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği vurgulandı.

Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen, dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli'yle atılan adımlar sayesinde ülkenin zorluklara karşı dayanıklılığının daha da güçlendirildiğine işaret edilen açıklamada, yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşların önemli mali kayıplarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son iki ayda Türk lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."

"GIDA ARZINA SIKINTI YOK "

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bağlı ve ilgili kuruluşlarla uluslararası gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Son günlerde, söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkenin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Karadeniz havzasında bulunan ülkeler, dünya hububat ticaretinde önemli konumda bulunmakta olup ülkemize sağladığı lojistik avantaj nedeniyle de bu bölgeyle olan ticaret hacmi günden güne artış göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, gerek Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağının öngörüldüğü vurgulandı.

Türkiye'nin hububat tedarikinde başka ihracatçı ülke ve menşelerin olduğunun altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar Rusya ve Ukrayna ülkemizin hububat tedarikinde son yıllarda ağırlık kazanmış olsa da uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkanları mevcuttur. Bunun yanı sıra TMO tarafından yürütülen un ve yem regülasyonu çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda her türlü hazırlığı mevcut olup ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir."