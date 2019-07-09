Rusya’ya Türk malı çıkarması
Türk iş dünyası Rusya’nın Yekaterinburg kentine ‘yerli ve milli’ sanayi ürünleriyle çıkarma yaptı. Türkiye bu yıl Rusya’nın en büyük sanayi fuarı olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’na parntren ülke olarak katıldı. Fuarda Türkiye’nin ‘Milli Fuar Alanı’ açılışı dün yapılırken, Türk standlarını bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gezecek.
43 STANDLA KATILIM
Fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi Başkanı Evgeny Kuivashev katıldı. Varank, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifinin yüksek katma değerli üretimden geçtiğini söyledi. Partner ülke olarak 25 özel sektör firması, 7 kalkınma ajansı ve 11 birlikle toplam 43 stantta yer aldıklarını belirten Varank, fuarda oluşturulan Türk yemekleri tanıtım alanıyla sadece iş insanlarının değil tüm ziyaretçilerin zevklerine hitap edecek bir şölen sunmayı amaçladıklarını bildirdi.
KAPSAMLI GÖRÜŞME
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da söz konusu stantlarda firmaların üst düzey yöneticilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, fuar kapsamında yapılan görüşmelerin anında karara bağlanabileceğini, INNOPROM çerçevesinde bazı anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.
Rusya’nın en büyük sanayi fuarı olan INNOPROM’da iki bakanın fuar alanını ziyaretinde renkli anlar da yaşandı. Bakan Varank, Türk yemekleri tadım alanında Rus mevkidaşına menemen ikram etti. Bu yıl partner ülke statüsünde olan Türkiye, fuara Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının desteğiyle güçlü bir katılım sağladı. Fuar kapsamında, Ticaret Bakanlığı Türkiye Tanıtım Grubu katkılarıyla Türk malı algısıyla ülke imajının geliştirilmesini amaçlayan tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
6 anlaşma imzalandı
INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Rusya Sanayi Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Bakan Varank “Stratejik projeleri artıralım” çağrısı yaptı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ise “Türk iş insanlarının Rusya’ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Türk ve Rus kurum, kuruluş ve firmalar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. INNOPROM 2019 kapsamındaki Türkiye-Rusya Sanayi Forumu’nda imzalanan anlaşmalar şöyle:
- Peugeot Citroen Mitsubishi Rus ve Coşkunöz Alabuga firması arasında otomobil parçaları tedariki konusunda iş birliği anlaşması.
- Koluman Rus ve Polupritsep firması arasında yarı römork tedariki konusunda iş birliği anlaşması.
- Tataristan Cumhuriyeti Kalkınma Ajansı ve Kozuva Grup arasında kargo terminalinin inşaatı ve bakımı projesi hakkında iş birliği anlaşması.
- SAYBM firması ve Hoşhanlı Kuyumculuk arasında mücevher ürünlerinin tedarikine ilişkin iş birliği anlaşması.
- İstanbul Ticaret Odası ve Kangalassy Sanayi Parkı arasında iş birliği anlaşması.
- Ural Ticaret ve Sanayi Odası ve Makina İhracatçıları Birliği arasında iş birliği anlaşması.
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