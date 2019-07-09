Rusya’ya Türk malı çıkarması

43 STANDLA KATILIM

Fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi Başkanı Evgeny Kuivashev katıldı. Varank, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifinin yüksek katma değerli üretimden geçtiğini söyledi. Partner ülke olarak 25 özel sektör firması, 7 kalkınma ajansı ve 11 birlikle toplam 43 stantta yer aldıklarını belirten Varank, fuarda oluşturulan Türk yemekleri tanıtım alanıyla sadece iş insanlarının değil tüm ziyaretçilerin zevklerine hitap edecek bir şölen sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

KAPSAMLI GÖRÜŞME

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da söz konusu stantlarda firmaların üst düzey yöneticilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, fuar kapsamında yapılan görüşmelerin anında karara bağlanabileceğini, INNOPROM çerçevesinde bazı anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.