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Rüzgar YEKA-2 ihalesine 9 şirket başvurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın toplam bin megavat kapasiteli dört farklı bölge için yapacağı İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalesine 9 şirket başvuruda bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) Yarışma Başvuru Dosyalarının İncelenmesi Toplantısı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ihaleye katılmak için başvuran şirketleri açıkladı.
 
Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250'şer megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi toplamda 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek. Söz konusu RES'ler tamamlandığında 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
 
Tarihi daha sonra duyurulacak ihale, açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ve kilovatsaat başına tavan fiyat 5,5 dolar/cent olacak.
 
İhaleye girecek şirketler her bölge için fiyat teklifi sunacak. YEKA RES-2 ihalesi kapsamında kurulacak tesisler için lisans süresi 49 yıl olacak.
 
İhaleye katılmak için başvuruda bulunan 9 şirketin bölgelere göre dağılımı şöyle:
 
Balıkesir Bölgesi 
 
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti,
 
- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ,
 
- RES Anatolia Holding AŞ, 
 
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ,
 
- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat, Taahhüt, Madencilik, Nakliyecilik, Sanayi Ticaret AŞ
 
- Eze İnşaat AŞ
 
- Çinili RES Enerji Üretim Sanayi Tic. AŞ
 
- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ
 
Çanakkale Bölgesi
 
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti
 
- Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
 
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
 
- Eze İnşaat AŞ
 
- Gem Wind Sanayi Tic. AŞ.
 
- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ
 
Aydın Bölgesi
 
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti,
 
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
 
- Eze İnşaat Anonim Şirket
 
- İklim Elektrik Yatırım ve Sanayi Ticaret AŞ
 
Muğla Bölgesi
 
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd.Şti
 
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
 
- Eze İnşaat AŞ
 
- İklim Elektrik Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ

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