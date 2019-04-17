S-400’de makul çözüm arayışı

Dünya Bankası ve G20 toplantıları için ABD’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile sürpriz bir görüşmeye imza attı. Rusya’dan alınacak S-400 konusu ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin ele alındığı program dışı görüşmede Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını da yüz yüze Trump’a ilettti. Görüşmede Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner de hazır bulundu. Bir ABD Başkanı ile bir Türk Bakan’ın gerçekleştirdiği ilk görüşme özelliği taşıyan bu teması, düzenlediği toplantıda değerlendiren Albayrak, bu temasın ABD’nin Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi olduğu ifade etti. Albayrak görüşmenin gayet sıcak ve pozitif bir havada gerçekleştiğini söyledi.

75 MİLYARLIK MUTABAKAT

Pazartesi günü iki programı olduğunu belirten Albayrak, “Bir Beyaz Saray’da Hazine ve Ticaret Bakanlığı’yla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti” dedi. Albayrak ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara artırılmasının detaylı bir çalışmayla müzakere edildiğini belirterek “Belirlenecek sektörlerle ilgili alt grupların kurulması konusunda mutabakata varıldı” dedi.

S-400 İÇİN MAKUL YOL

Bakan Albayrak, “Trump görüşmesi S-400 sorununun aşılmasında yeni bir pencere açar mı?” şeklindeki bir soruyu şu yanıtı verdi: “Benim edindiğim intiba, gayet yapıcı ve olumlu... Türkiye’nin ihtiyaçlarına dayalı S-400’le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim. Bu konu özelinde bıraktığı intiba, Türkiye ile ABD işbirliğinin o kadar kolay dama atılacak bir süreç olmadığı yönünde. Görüşmeye dair şunu söyleyebilirim ki S-400 ve diğer konular da olumlu geçti.”

Bir gazetecinin, ilk kez bir Türk bakanın ABD Başkanı ile görüşmesinin dışarıya yansımasının ne olacağını sorması üzerine ise Albayrak “Türkiye’ye verilen önemi gösteren bir husus… Sayın Başkan’ın Türkiye’ye karşı olumlu algısını ve Sayın Cumhurbaşkanı’mıza olan güçlü diyaloglarını gösteren bir husus” diye konuştu. Albayrak, Trump ile görüşmesini Twitter hesabından da duyurdu. Albayrak “Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik” dedi.