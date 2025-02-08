Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılda yerli sanayiyi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel ihracat ülkesi olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran süreç yaşıyoruz." diyerek, bu sürecin, milletin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğinin simgesi olduğunu kaydetti.

Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini ürettiğini vurgulayan Uraloğlu, bir zamanlar üretilmesi imkansız gelenlerin, "hayal ürünü" denilenlerin, bugün gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarını 2002'den itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı Tren Hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demir yolu ulaşım ağımızı geliştirirken diğer hedefimiz de yerli ve milli demir yolu ve raylı ulaşım sistemleri sanayimizi geliştirmekti. Bu hususta yapılabilecek her yasal düzenlemeyi yapıp özel sektörümüzün önünü açtık. TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük.

Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, Cer konvertörü ve motoru, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz. 2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. 2025 yılında 10 set, 2026 yılında 9 set olmak üzere toplamda 19 set daha üreteceğiz."

Yerli ve milli sürücüsüz metro aracını da raylara indirdiklerini aktaran Uraloğlu, "İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerimizi kullanmaya başladık. 'Eskişehir 5000' milli elektrikli ana hat lokomotifi projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 kilometre hıza sahip, yeni nesil elektrikli anahat lokomotifimizi yerli ve milli imkanlarla ürettik. Seri üretime geçtiğimiz projemiz kapsamında 20 adedi bu yıl olmak üzere 2027 yılına kadar 95 lokomotif üreterek TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Milli Banliyö Tren Seti projemiz kapsamında da ilk setin üretimini tamamladık ve bu yıl 8 set daha üretmeyi planlıyoruz. Bu setlerimizi Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacağız." diye konuştu.

- "2026-2028 YILLARI ARASINDA TOPLAM 14 SET ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, bugün de saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinin ilk kaynağını yaparak üretimine başlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 65 yerlilikle alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak milli elektrikli hızlı tren setlerimiz toplam 584 yolcu kapasiteli olacak. Seti oluşturan araçlarımız yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatılacak. Trenimizde yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacak. Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Özetle trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam 14 set üretmeyi planlıyoruz. Şu andaki yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız."

Türkiye'nin artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini üreteceğine işaret eden Uraloğlu, "Çok yakın gelecekte yurt dışından araç temin etmeye de gerek kalmayacaktır. Bakın gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 4 bin adetten fazla şehir içi raylı sistem aracına ihtiyacı olacağını da hesaplıyoruz. Elbette bu büyüklükteki şehir içi raylı sistem araç ihtiyacının yurt içinde üretilmesi büyük önem arz ediyor ve bu kapsamda da proje tasarım çalışmalarına başladık." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, geçen yıl TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünün yeni "Boji Üretim Fabrikası"nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, demir yolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretim fabrikasını açarak 74 yıl aradan sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne ilk fabrikayı kazandırmanın da gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Yıllık 1500 adet olan üretim kapasitesini 4 bin 600 adete çıkardıklarından, Avrupa standartlarında üretim yaptıklarından bahseden Uraloğlu, "Ama bununla da yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Türkiye'nin raylı sistemler imalat sektöründe 100 yılı aşkın deneyimiyle en büyük temsilcisi konumunda yer alan TÜRASAŞ'ımızın bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kurmayı da planlıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikamızın, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikamızın, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikamızın yapımına başlayacağız. Bu fabrikalarımızla makine ve üretim kapasitesini artırarak üretim faaliyetlerimizde çok daha üst seviyelere çıkacağız." şeklinde konuştu.

- "DEMİR YOLU ARAÇLARI PAZARINDAN DAHA FAZLA PAY ALMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ"

Uraloğlu, 2024 yılında küresel hızlı tren pazarının ekonomik boyutunun 42,8 milyar dolara ulaştığının görüldüğünü aktararak, "Bugün hem müteahhitlerimizin yurt dışında üstlendiği demir yolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları, üreticilerimizin -özel sektörü de katarak ifade ediyorum- ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve bu yolda beraberce gayret ediyoruz. İnşallah kapasitemizi geliştireceğiz ve daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, demir yolu araçları pazarından daha fazla pay almak için daha fazla çalıştıklarının altını çizerek, demir yolu sanayisindeki hedeflerini de büyüttüklerini, hayallerinin sınırlarını daha da genişlettiklerini kaydetti.

Yerli ve milli elektrikli tren setini ülkeye kazandıran TÜRASAŞ ailesini tebrik eden Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde başta kendilerine gösterdiği ufuk ve hedefler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından elektrikli milli tren setinin gövde kaynağını yapan Uraloğlu, daha sonra üretim hattını gezdi.

Fabrika alanında ASELSAN, TÜBİTAK, Canray Ulaşım tarafından kurulan stantları gezerek ürünler hakkında bilgi alan Uraloğlu, ardından fabrika çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

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