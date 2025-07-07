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Ekonomi

Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, mayıs ayında Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak gösterildi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,9 oranında büyüme kaydederek mayısta yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet veren ISG, Avrupa havalimanları arasındaki güçlü konumunu sürdürdü.

SABİHA GÖKÇEN, AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN HAVALİMANI OLDU

ISG, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Trafik Raporu'na göre, Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi "Major Havalimanları" arasında en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Şirket, yolcu sayısı kategorisinde ise yıl başından bu yana Avrupa havalimanları arasında 9'uncu sırada yer alıyor.

Ulaşım kolaylığı ve merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkan ISG, geliştirdiği yeni işbirlikleri sayesinde İstanbul ve çevresini 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.

YOLCULARA KONFORLU BİR SEYAHAT DENEYİMİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ verilerine göre, mayısta yolcu trafiği, iç hatlarda 1 milyon 775 bin, dış hatlarda 2 milyon 174 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 949 bin olarak gerçekleşti.

Havalimanında dinamik şekilde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 2024'te hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri" yardımıyla sınırlı kapasiteden üst düzeyde yararlanılıyor. Terminalde sürdürülen altyapı ve hizmet yenileme çalışmaları sayesinde mevcut yolcu trafiği, aksatılmadan devam ediyor. Güvenlik ve pasaport süreçlerinde yapılan teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler ise yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

  • ISG Havalimanı
  • Hızlı Büyüme
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