  Sabiha Gökçen havalimanı rekor kırdı: 8 ayda 4 milyon 699 bin yolcu!
Ekonomi

Sabiha Gökçen havalimanı rekor kırdı: 8 ayda 4 milyon 699 bin yolcu!

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yılın 8 ayında önemli başarılar elde ederek rekorlara imza attı. Hızlı büyüme ivmesi yakalayan havalimanı, 2025'in ilk 8 ayında, bir önceki yılki performansına kıyasla yüzde 13,3 artış yakalayarak Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

1 Ekim 2025 Çarşamba
ISG'den yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında tarihi bir rekorla tüm zamanların en iyi aylık performansını sergileyen havalimanı, 2 milyon 114 bin 900 iç hat, 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı.

Ağustos ayında sergilenen bir başka başarı ise Avrupa havalimanları arasında kaydedildi.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporuna göre 2025 Ağustos ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Hızlı büyüme ivmesi yakalayan havalimanı, 2025'in ilk 8 ayında, bir önceki yılki performansına kıyasla yüzde 13,3 artış yakalayarak Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında gösterdiği performansla 2025 Ocak-Ağustos döneminde de toplam 31,2 milyon yolcu sayısına ulaşarak yolcu trafiğinde Avrupa'da 9. sırada yer aldı.

Bugün 53 ülkede 39 iç hat, 110 dış hat olmak üzere 149 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışıyor.

