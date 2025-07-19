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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni rekor: Bir günde 832 uçak havalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı, bir günde 832 uçuş ve 148 bin 59 yolcu ile uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni rekor: Bir günde 832 uçak havalandı
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünkü operasyonlarını tek pistte yürütmesine rağmen günlük uçuş ve yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 832 uçuşun gerçekleştirildiği, 148 bin 59 yolcunun ağırlandığı belirtildi.

Bu rakamların havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, HEAŞ'ın, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanının 06R-24L numaralı 2. pistinde, dün elektrik altyapı çalışmalarına başlanması nedeniyle operasyonlar 27 Temmuz'a kadar tek pistten sürdürülecek.

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