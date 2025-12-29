Sabiha Gökçen'e dev yatırım! Kapasite 50 milyonu aşacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesine ilişkin, "Yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu projemiz, havalimanımızın yolcu kapasitesine yıllık 5,5 milyon ilave katkı sağlayacak, Sabiha Gökçen'i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Faruk Kacır ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani'nin katılımıyla düzenlendi.

Törende konuşan Görgün, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen "İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi – İTEP" kapsamında, havacılık, savunma ve ileri teknoloji ekosistemlerinin entegre biçimde gelişmesini hedefleyen özgün bir modelin ilk adımı olarak planlandığını söyledi.

Görgün, "Bu vizyonun temelleri, 1987 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla, Pendik Kurtköy bölgesinde İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havacılık Merkezi'nin kurulmasına yönelik stratejik iradenin ortaya konulmasıyla atılmıştır. İTEP Projesinin ilk somut adımı olarak da Sabiha Gökçen Havalimanı hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

- YIL SONUNDA 48 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Görgün, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın bugün 23 hava yolu ile 54 ülkede, 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 noktaya doğrudan bağlantı sağlayan, Türkiye'nin en stratejik havacılık merkezlerinden biri konumunda olduğunu anlatarak, "2025 yılının ilk 11 ayında, 245 bini aşkın uçuşa, 44 milyonu geçen yolcu trafiğine başarıyla hizmet vermiş olan Sabiha Gökçen Havalimanımızın, yıl sonunda 48 milyonun üzerinde yolcuya ulaşması öngörülmektedir." şeklinde konuştu.

Ulaşılan yolcu trafiği seviyesinin havalimanlarındaki pist ve hava tarafının yanı sıra terminal altyapılarının da bütüncül bir anlayışla geliştirilmesini beraberinde getirdiğini belirten Görgün, "Bu anlayış doğrultusunda, uzun yıllar hizmet verdikten sonra farklı amaçlarla kullanılan Terminal-1 binası, Başkanlığımızın öncülüğünde, HEAŞ Meydan Otoritesi ve terminal işletmecisinin işbirliğiyle yeniden değerlendirilmiş ve 'Terminal-2 – Terminal-1 Entegrasyon Projesi' hayata geçirilmiştir." ifadelerinde kullandı.

- TERMİNAL-2 İLE TERMİNAL-1'İ 240 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KÖPRÜ BAĞLIYOR

Terminal-1 binası hakkında bilgiler veren Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000 yılında Başkanlığımız tarafından inşa edilen ve 2009 yılına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlar terminali olarak hizmet veren Terminal-1, bugün yeniden işlevlendirilerek havalimanımızın büyüme vizyonuna stratejik bir katkı sunacak şekilde konumlandırılmıştır. Yaklaşık 18 bin metrekarelik oturum alanına sahip bu yapı, artık uydu terminal fonksiyonuyla ana terminali destekleyen, operasyonel yükü dengeleyen ve yolcu konforunu artıran bir role kavuşmuştur. Terminal-2 ile Terminal-1'i birbirine bağlayan, 240 metre uzunluğunda, tamamen kapalı ve iklimlendirilmiş bağlantı köprüsü sayesinde yolcular, açık alana çıkmadan, yürüyen bantlar ve asansörlerle konforlu bir şekilde terminal geçişlerini gerçekleştirebilecektir."

Görgün, Terminal-1 projesinin üç faz halinde planlandığını ve adım adım hayata geçirildiğini anlatarak, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz birinci faz kapsamında, beş çıkış kapısına sahip, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilen uzak uçak bekleme salonu, duty-free alanları, yeme-içme üniteleri, çocuk oyun alanları ve yolcu ihtiyaçlarına yönelik tüm destek birimleri tamamlanmış ve hizmete alınmaya hazırdır." diye konuştu.

- SABİHA GÖKÇEN'İN YOLCU KAPASİTESİ 50 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKACAK

SSB Başkanı Görgün, halihazırda çalışmaları devam eden Faz-2 kapsamında, bagaj alım sistemleri ile birlikte entegre gelen yolcu salonu, yeni pasaport kontrol noktaları, transit/transfer yolculara yönelik geçiş alanlarının konforu önceleyen bir anlayışla genişletildiğini belirtti.

Haluk Görgün, "Yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu projemiz, havalimanımızın yolcu kapasitesine yıllık 5,5 milyon ilave katkı sağlayacak, Sabiha Gökçen'i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır." dedi.

HEAŞ tarafından yürütülen çalışmaların yalnızca mevcut kapasiteyi artırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Terminal-3 ve Mütemmimleri Projesi ve Kuzey Hava Sahası Gelişim Projesi gibi yatırımlar, önümüzdeki dönemde havalimanımızın uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmaktadır. Bununla birlikte, holistik otopark düzenlemeleri, metro çıkışıyla entegre edilen 13 duraklı şehirler arası ulaşım alanı ve kara tarafı erişim projeleri sayesinde, havalimanımız şehirle daha güçlü, daha hızlı ve daha entegre bir bağ kurmaktadır. Bu bütüncül yaklaşımın merkezinde yer alan HEAŞ, meydan otoritesi sorumluluğu çerçevesinde, havalimanımızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin büyüme senaryolarını da öngören, kamu yararı odaklı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."