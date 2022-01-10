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Ekonomi

Sabit saat uygulamasıyla ilgili tartışmalara son nokta kondu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Milliyet10 Ocak 2022 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:31
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CHP Milletvekili Burak Erbay'ın kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

  • Fatih Dönmez
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