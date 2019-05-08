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Sabotajcılar yeniden devrede

Her seçim öncesi sahneye çıkarak algı operasyonuna imza atan ‘sıfırcı hocalar’ ve destekçileri YSK’nın kararının hemen ardından yine sahneye çıktı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti. Parker “Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması” durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söylerken AB Komisyonu da dün yayınladığı tahminlerinde Türkiye için 2019 yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Türk ekonomisi için 2019 yılı küçülme beklentisini yüzde 1.5’ten yüzde 2.3’e yükselten AB Komisyonu, 2020 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 3.0’dan 3.5’e çıkardı.

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