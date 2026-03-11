Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı, sahip olduğu özelliklerle dünyanın en dikkat çekici değerli taşlarından biri olarak gösteriliyor. 1997 yılından bu yana bu özel taşın önemi daha geniş kitlelere anlatılmaya çalışılıyor. Uzmanlara göre diaspor, nadirliği bakımından elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir bulunuyor.

DİASPOR TAŞININ BÜYÜK ÖNEMİ

Diaspor taşı dünyada ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Ancak mücevher kalitesinde ve renk değiştirme özelliğine sahip diaspor kristallerinin çıkarıldığı tek yer Türkiye'de Muğla'nın Milas ilçesi olarak biliniyor.

Türkiye'de diaspor taşına ilk kez 1970'li yıllarda Etibank tarafından açılan bir alüminyum madeninde rastlandı. Buna rağmen taşın dünya çapında tanınması 1990'lı yılları buldu. O dönemde Gemological Institute of America (GIA) tarafından yayımlanan bir makalede diaspor kristallerine yer verildi ve taş, değerli taş sınıflandırmasında Type II (ikinci tür) kategorisine dahil edildi. Böylece diaspor kristali uluslararası mücevher dünyasında da tanınmaya başladı.

DİASPOR TAŞI SADECE TÜRKİYE'DE VAR

Diaspor taşını benzersiz kılan en önemli özelliklerden biri ışığa göre renk değiştirebilmesi. Gün ışığında genellikle yeşil tonlarında görülen taş, mum ışığında ise pembe renge dönüşebiliyor.

Pembe ve yeşil arasındaki pek çok farklı ton ise bulunduğu ortamın ışığına göre değişebiliyor. Hatta bazı durumlarda taşın rengi çevredeki renklerden veya kişinin üzerindeki kıyafetten bile etkilenebiliyor.

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİN DE TERCİHİ

Diaspor taşı, nadirliği ve estetik görünümü sayesinde mücevher dünyasında da ilgi görüyor. Türk tasarımcı Pınar Öner'in diaspor taşından tasarladığı bir yüzük, Victoria's Secret modellerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı. Bu durum taşın uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağladı.

Nadirliği, renk değiştiren yapısı ve Türkiye'ye özgü oluşuyla diaspor taşı, keşfedilmeyi bekleyen doğal hazineler arasında gösteriliyor.