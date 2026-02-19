Son yıllarda mücevher dünyasında adından sıkça söz ettiren Diaspor kristali, nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre elmastan katbekat daha nadir bulunan bu özel taş, dünyada ticari ölçekte yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor.

DİASPOR KRİSTALİ TÜRKİYE'DE ÇIKARILIYOR

Diaspor kristali, Milas'ta yer alan maden sahasından elde ediliyor. Bu yönüyle Türkiye'yi değerli taş piyasasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyan kristal, Anadolu coğrafyasına özgü nadir süs taşları arasında gösteriliyor. Sadece Türkiye'de çıkarılması, taşı hem stratejik hem de ekonomik açıdan önemli hale getiriyor.

IŞIĞA GÖRE 9 FARKLI RENK GEÇİŞİ

Diaspor kristalini benzersiz kılan en önemli özelliklerinden biri renk değiştirme kabiliyeti. Gün ışığında yeşilimsi tonlar sergileyen taş, yapay ışık altında pembe, şampanya, sarı ve kahverengiye uzanan tonlara bürünebiliyor. Toplamda 9 farklı renk geçişi gösterebildiği belirtilen Diaspor kristali, bu estetik özelliği sayesinde pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor.

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA NADİR

Uzmanlara göre Diaspor kristali, elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir. Bu nadirlik, taşın değerini doğrudan etkiliyor. Karat ağırlığı, berraklığı, renk geçiş kalitesi ve işçiliğine göre fiyatı değişen kristal, özel tasarım mücevherlerde 100 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

50 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYELİN DİKKAT ÇEKEN PARÇASI

Türkiye'de yer altındaki süs taşı rezervlerinin toplam değerinin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Diaspor kristali de bu potansiyelin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen taş, hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda yoğun talep görüyor.

Nadirliği, ışığa göre renk değiştirme özelliği ve yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor olması, Diaspor kristalini yatırım ve koleksiyon açısından da cazip hale getiriyor. Son yıllarda tasarımcıların özel koleksiyonlarında daha sık yer verdiği bu değerli taş, mücevher sektöründe yükselen bir yıldız olarak konumlanıyor.