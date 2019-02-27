Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları?

2019 yılı Sağlık Bakanlığına ilk personel alımı başvuruları 25 Şubat tarihi itibariyle tamamlandı. Gözler şimdi kura çekiliş tarihinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.” dedi. Uzman tabip, diş tabibi, eczacı gibi kadrolarda toplamda 1480 personel istihdamı sağlanacak olan devlet kurumu Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar

Sağlık Bakanlığına kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve eczacı kadrosunda 1. yerleştirme ile 2. yerleştirme işlemleri ayrı olarak yapılacak. Diğer branşlardaki atamalarda sadece 2. yerleştirme işlemi yapılacak. 2. Yerleştirme alımlarında Sağlık bakanlığı ve bağlı kurumlarında diş tabibi, tabip ve uzman tabip, eczacı, uzman diş tabibi kadrolarındaki alımları kapsıyor.

BAŞVURULARINI İPTAL ETMEK İSTEYENLER NE YAPACAK

Başvuruda bulunup iptal etmek isteyenler için 26 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında PBS sitemi üzerinden online olarak başvuru iptali yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığına 1480 sağlık personeli alımı ile ilgili kura töreni ardından kazanan adaylar için belge teslimi yapmaları istenilecek. Sağlıkçı alımları ile diğer personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için işin olsa mobil uygulamamızı indirebilirisiniz. Ayrıca bizi sosyal medya siteleri üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçlarını da açıklanır açıklanmaz haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKLANLIĞINA İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesine 2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce duyurulmuştu. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. Söz konusu alımlar için ilk etapta, noter huzurunda çekiliş yapılacak ve 1480 kişinin ataması yapılacak.

Sağlık personelini sevince boğan haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile farklı kadrolar için binlerce sözleşmeli personelin istihdam edileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağı ilan için başvurular başladı. Kura ile yapılacak alımlar 25 Şubat tarihinde son buldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını ilan etti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede ilan edilen duyuruda Sağlık Bakanlığına çeşitli kadrolar için 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığına diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip gibi kadrolar için sağlık personeli alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.' dedi.

Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."