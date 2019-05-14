‘Sağlık bakanlığı 29 bin 600 personel alımı başvuru tarihi, şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat yapılacak mı?’ sorularına binlerce aday tarafından cevap aranıyor. Mülakatla ilgili arama yapan adayları için önemli bir ayrıntı var. Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar. Bakanlıkta, Hemşire, Ebe, Psikolog, Radyoloji Teknikerliği, Ortopedi, Tıbbi Laboratuvar, İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik), Biyomedikal Mühendisler, Diyaliz Teknikeri, Anestezi, Sosyal Hizmet Uzmanları, Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane teknikeri, Ameliyathane Hizmetleri dahil 26 bin 600 sağlık personeli alınacak. 29 bin 600 personele ilişkin alımların Mayıs ve Temmuz aylarında yapılacağı belirtiliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı alımları nasıl, ne zaman yapacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlük tarafından 25/06/2019 – 05/07/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle: - Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak, - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, - İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, - KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyet

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

HALK SAĞLIĞI KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Tıp fakültesinden lisans mezunu olmak,

2. Halk sağlığı alanında yüksek lisans düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

3. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

4. Sağlık araştırmaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

5. Kanser epidemiyolojisi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir,

6. Halk sağlığı alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

7. İstatistik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir, 8. Halk sağlığı ve epidemiyoloji alanında eğitimci olarak görev almış olmak tercih sebebidir,

9. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve halk sağlığı uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

SAĞLIK EKONOMİSİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

2. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

3. Cepten yapılan sağlık harcamaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

4. Üniversitelerin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde akademik personel olarak görev yapmak,

5. Sağlık ekonomisi alanında akademik düzeyde çalışmış olmak tercih sebebidir,

6. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir.

7. Ulusal sağlık hesapları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

8. Hastane yöneticilerinin liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

9. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası projesinde araştırmacı olarak görev almış olmak tercih sebebidir, 10. Sağlık ekonomisi ve dünyada sağlık sistemlerinin karşılaştırılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

11. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve sağlık yönetimi uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.