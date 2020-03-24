Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı onaylandı mı?

24 Mart 2020 Salı 12:13 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:13

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bilim Kurulu toplantısının ardından kamera karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek haftalar içerisinde bünyelerine 32 bin yeni sağlık personeli daha katacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre personel alımı birkaç hafta içerisinde yapılacak. Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için detayların ilerleyen haftalarda ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI ONAYLANDI MI?



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?



Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için şartlar henüz belli değil ancak en son alımda açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.