Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman 2025? İşte kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sağlık personeli alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere; Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni gibi farklı branşlarda toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. Peki Saağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman 2025? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personel birimleri şu şekilde;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için şartlar, başvuru tarihleri ve detaylı bilgilendirme Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu aracılığıyla açıklanacak. 2023 KPSS puanına göre yapılacak alımda, başvuru yapacak adayların ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri önemlidir.

İŞTE KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

1 Diyetisyen

9 Ebe

2 Hemşire

25 Sağlık Memuru

1 Sağlık Teknikeri

3.652 Tabip

22.983 Uzman Tabip