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Ekonomi

Sağlık Bakanlığı hemşire alımı 2020 ne zaman? Hemşire alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı hemşire alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli kadrolarına 32 bin alım yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu duyurunun ardından 32 bin personel alımının detayları merak konusu olmuştu. Heyecanla beklenen detaylarda belli oldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını ifade etmişti. İşte tüm merak edilenler..

25 Mart 2020 Çarşamba  15:18 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:18
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Sağlık Bakanlığı hemşire alımı 2020 ne zaman? Hemşire alımı şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli kadrolarına 32 bin alım yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. İşte tüm detaylar..

SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 32 bin personel alınacağı duyuruldu. Başvuru tarihi ve detaylar da açıklandı. Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

HEMŞİRE ALIMI ŞARTLARI NELER?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

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