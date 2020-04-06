Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 kura çekilişi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:02

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 14 bin sürekli işçi ve personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden alınmıştı. İşçi alımı nihai listesinde ismini gören personel adayları, 'Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi 2020 ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İŞKUR, Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı ile ilgili detayları paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı 2020 kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai liste ne demek? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın 14 bin personel işçi alımı için yapacağıkura çekilişi için geri sayım başladı. Peki, 2020 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşçi alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte İŞKUR'un yayınladığı nihai isim listesi ve işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeli temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı başvuruları dün başlamış olup, 30 Mart 2020 tarihinde sona erdi. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada nihai listenin İŞKUR iş başvuruların sayfası üzerinden erişime açıldığına yer verildi ve kura çekilişi tarihi de açıklandı.

Sağlık personeli işçi alımı kura çekilişi 8 Nisan 2020 günü yapılacak.

NİHAİ LİSTE NE DEMEK?

İŞKUR, 14 bin işçi alımında nihai listeleri yayımladı. Yayımlanan liste, kazananların listesi değildir. Bu liste, 8 Nisan 2020 günü yapılacak kura çekimine katılacak kişilerin listesidir. İlgili listedeki adaylar kuraya tabi tutulacak ve bu kişiler arasından kazananlar belli olacak.

Kura sonuçlarının noter onaylarının tamamlanması ve listelerin derlenip online sisteme yüklenmesinin ardından 9,10,11 Nisan tarihleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.

1. Aşağıdaki linke tıklayın.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2020 KURA ÇEKİMİ NİHAİ LİSTESİ

2. Açılan ekranda İŞ ARAYAN kısmındaki Giriş butonuna tıklayın. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.

3. Bu ekranda kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Eğer İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız e Devlet ile Giriş kısmından giriş yapın.

4. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.

Burada iş başvurularım kısmına tıklayın.

5. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.

Bu ekranda Nihai Liste yazan yere tıklayın.