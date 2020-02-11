11.02.2020 14:58 - Güncelleme: 11.02.2020 14:58

Sağlık Bakanlığı personel alımları ve atamalarına dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 8.844 personel atama kılavuzu yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanlarına her dönem yoğun ilgi gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı personel alımlarına dair tüm detaylar haberimizde..

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 17 bin 689 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İkiye bölünen atamaların ilki Aralık 2019'da yapıldı. İlk atama döneminde 8 bin 845 personelin ataması tamamlanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8.844 PERSONEL ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 bin 844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı 8.844 personel atama kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.