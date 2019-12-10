Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm başvuru yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak gerçekleştirilecek. İlk gelen bilgiler arasında, atanacak personelin 7.525'i hemşire, 2.182 ebe, 6.951 sağlık teknisyeni olacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığı açıklandı. Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, “Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.” ifadelerini kullandı. Bu duyurunun hemen ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair merak edilenleri sizler için derledik..
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yeni personel alımına ilişkin şartlar henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.
18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
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