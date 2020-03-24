Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 32 bin sağlık personeli atamasında ayrıntılar

24 Mart 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:22

Koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ederken bu kapsamda daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına hükumet, 32 bin yeni sağlık personeli alımı için düğmeye bastı. Bilim kurulıu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında 32 bin yeni sağlık personeli alımı yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonra gözler 32 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi. Sağlık personeli alımına başvuru yapacak olan adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte 32 bin kadrolu sağlık personeli atamasında ayrıntılar...

ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca sağlık personeli alımlarının çok hızlı bir şekilde yapılmasına özen gösterildiğini. Personel alımlarının 1-2 hafta içinde yapılacağını ifade eden Bakan Koca, 'Mevcut durumu göz ömnünüe alırsak çok hızı bir şekilde 32 bin sağlık personel alımımın gerçekleştirileceğini ifade edebiliriz.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

32 BİN PERSONEL İÇİN 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE SÜREÇ HIZLANACAK

32 Bin Personeli, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde alma için gayret edeceğiz. Üniversitelerden sağlık bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz. Özel sektörden istifa edenleri de bakanlığa almayacağımızı bildirelim. Bu dönemi lütfen kimse sahadan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmeyelim. Sağlık Personelinin ne kadar gayretle çalıştığını biliyoruz. Küçük örnekler olsa da buna izin vermek istemediğimizi belirtmek istiyorum.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.