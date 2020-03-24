İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,525
  • EURO
    7,0764
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87561.7
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 32 bin sağlık personeli atamasında ayrıntılar
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 32 bin sağlık personeli atamasında ayrıntılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sağlık personeli kadrolarına 32 bin alım daha yapılacağını açıkladı. Sağlık personeli alımları ile ilgili detaylar haberimizde... Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı içinde 32 bin yeni sağlık personeli alımı daha gerçekleştirilecek. Peki hangi kadrolar için alım yapılacak, Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı için başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 32 bin personel alımı hakkında detaylar...

24 Mart 2020 Salı  11:22 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:22
ABONE OL

Koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ederken bu kapsamda daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına hükumet, 32 bin yeni sağlık personeli alımı için düğmeye bastı. Bilim kurulıu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında 32 bin yeni sağlık personeli alımı yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonra gözler 32 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi. Sağlık personeli alımına başvuru yapacak olan adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte 32 bin kadrolu sağlık personeli atamasında ayrıntılar...

ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca sağlık personeli alımlarının çok hızlı bir şekilde yapılmasına özen gösterildiğini. Personel alımlarının 1-2 hafta içinde yapılacağını ifade eden Bakan Koca, 'Mevcut durumu göz ömnünüe alırsak çok hızı bir şekilde 32 bin sağlık personel alımımın gerçekleştirileceğini ifade edebiliriz.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

32 BİN PERSONEL İÇİN 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE SÜREÇ HIZLANACAK

32 Bin Personeli, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde alma için gayret edeceğiz. Üniversitelerden sağlık bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz. Özel sektörden istifa edenleri de bakanlığa almayacağımızı bildirelim. Bu dönemi lütfen kimse sahadan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmeyelim. Sağlık Personelinin ne kadar gayretle çalıştığını biliyoruz. Küçük örnekler olsa da buna izin vermek istemediğimizi belirtmek istiyorum.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açıklandığında başvuru şartları haberimizin içinde yer alacak. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sondaj çalışması sırasında toprak kayması yaşandı: Bir işçi yaralandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.