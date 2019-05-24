Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika detaylar belli oldu mu? 2019 Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı detaylar belli oldu mu? 2019 Sağlık Bakanlığı 29 bin 835 personel alımı ne zaman yapılacak? Sorularına binlerce vatandaş tarafından yanıt aranıyor. 2019 yılı için Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı için Bakan Fahrettin Koca’dan gelen müjdeli haber sonrası konu gündemde trend oldu. Binlerce vatandaş, ‘Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nedir?’ sorusunun cevabını arıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için açıklama yapan Bakan Koca, “İşini bilgiyle, ilgiyle ve sevgiyle yaptığına inandığım sağlık personelimizin meslek ve görev tanımlarının çağdaş normlara göre yeniden tanımlanması çalışmalarına başladık. İlk etapta 12 bin kadro için atamanın gerçekleşeceğini duyuran Bakan Koca, bunun 6 bin 835 kişilik kısmını hemşirelerin oluşturacağız” dedi. İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. İşte 2019 Sağlık Bakanlığı 29 bin 835 personel alımı 24 Mayıs son dakika detayları haberimizin ayrıntılarında…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İlk etapta 12 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Bakan Koca, kadro bilgisini ayrıntılı olarak paylaştı. Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini arz eden Koca, atamalara ilişkin duyuruların nasıl ve ne şekilde takip edileceğini de aktardı.

İşte, 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son dakika detaylar;

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftarda müjdeli son dakika haberini verdi. Erdoğan, konuşmasında "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.