Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi var mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nedir?

‘Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi var mı?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 29 bin 600 personel alacak olan Sağlık Bakanlığından alım tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapılır yapılmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nedir? Sağlık Bakanlığı’na alımların nasıl yapılacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat, Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. İşte Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel alımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti. Ancak 2019 yılında Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT OLACAK MI?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.