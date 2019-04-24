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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. İlgili vatandaşlar, “Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli son durum nedir, 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları nedir?” sorularına yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığında alımı yapılacak kadrolar arasında, hemşire, ebe, psikolog, radyo teknikerliği gibi bölümler bulunuyor. İlgili bölümlerde kadroya girmek isteyen vatandaşlar personel alımı başvuru şartlarını merak ediyor. Haberin devamında, Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli son durum nedir? Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanlığında kadroya geçmek isteyen binlerce aday personel alım başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. 29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Yapıldığı anda haberlerimiz anbean sizinle paylaşılacaktır.Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamak, 36 yaşından gün almamış olmak, askerlik ile ilişiği bulunmamak gibi özellikler yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında son durumu, personel alım başvuru şartlarını haberin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alımı kadro dağılımı

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyoyedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları

29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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