Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli son durum nedir?
Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. İlgili vatandaşlar, “Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli son durum nedir, 29 bin 600 kamu personeli alım başvuru şartları nedir?” sorularına yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığında alımı yapılacak kadrolar arasında, hemşire, ebe, psikolog, radyo teknikerliği gibi bölümler bulunuyor. İlgili bölümlerde kadroya girmek isteyen vatandaşlar personel alımı başvuru şartlarını merak ediyor. Haberin devamında, Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli son durum nedir? Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanlığında kadroya geçmek isteyen binlerce aday personel alım başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. 29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Yapıldığı anda haberlerimiz anbean sizinle paylaşılacaktır.Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları arasında 18 yaşını tamamlamak, 36 yaşından gün almamış olmak, askerlik ile ilişiği bulunmamak gibi özellikler yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında son durumu, personel alım başvuru şartlarını haberin ayrıntılarında bulabilirsiniz.
MEMUR OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alımı kadro dağılımı
Hemşire
Ebe
Psikolog
Radyoloji Teknikerliği
Ortopedi
Tıbbi Laboratuvar
İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)
Biyoyedikal Mühendisleri
Diyaliz Teknikeri
Anestezi
Sosyal Hizmet Uzmanları
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane teknikeri
Ameliyathane Hizmetleri
Odyometri
Acil Tıp Teknisyenliği
Eczane hizmetleri
Sağlık yönetimi
İş protez teknikeri
Hemşire yardımcısı
Radyoterapi teknikeri
Çocuk gelişimi
Fizik Tedavi teknikeri
Adli Tıp Teknikeri
Odyolog
Ferfüzyonist
İş ve Uğraşı Terapisti
Diyetisyen
Fizyoterapist
Dil ve Konuşma Terapisti
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları
29 bin 600 personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.
18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.