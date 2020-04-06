Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama sayfası

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlere ilişkin açıklama yaparken geçtiğimiz haftalarda ilave sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Sözkonusu alıma ilişkin başvurular yapıldıktan sonra yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı. Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları 2020 bugün itibariyle açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinde yer aldığını bildirdi. İşte, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "26 Mart- 1 Nisan arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.Sonuçların sağlık camiasına ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." mesajı ile duyurdu.

Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 26 Mart -1 Nisan arasında alınan tercih sonuçlarını resmi internet sayfasında paylaştı. 14 bin sözleşmeli personel görevlerine başlayabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

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