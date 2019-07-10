Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımı ne zaman? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?
Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımıyla ilgili son dakika açıklamaları binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesin çalışmak isteyen adaylar, ‘Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS şartı nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı süreci nereden takip edilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı 10 Temmuz son durum nedir?’ sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk etabında gerçekleştirilecek olan 12 bin kişinin alımı Temmuz ayında gerçekleştirilecek. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlanacak. Peki bu süreç nasıl takip edilecek? İşte Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı ile ilgili son durum…
‘Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS şartı nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı süreci nereden takip edilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı 10 Temmuz son durum nedir?’ sorularına Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar tarafından yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımıyla ilgili son dakika açıklamaları binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk etabında gerçekleştirilecek olan 12 bin kişinin alımı Temmuz ayında gerçekleştirilecek. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlanacak. Atamalara ilişkin duyurular ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebilecek. İşte Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı ile ilgili son durum…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI NELERDİR?
Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
SÜREÇ NEREDEN TAKİP EDİLEBİLECEK?
Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı 'ndan 29 bin 689 sağlık personeli alımı için onayın çıkmasının ardından resmi açıklama beklenmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'dan gelecke açıklama sonrası 2019 yılı Sağlık Bakanlığı merkezi atama tarihleri ile her bir atama döneminde atama yapılacak sayıya yer verilecek.
Resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı 'nın Temmuz ayında personel alımı için ilana çıkması bekleniyor.
KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI NEDİR?
Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?
Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.
Hemşire
Ebe
Psikolog
Radyoloji Teknikerliği
Ortopedi
Tıbbi Laboratuvar
İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)
Biyomedikal Mühendisleri
Diyaliz Teknikeri
Anestezi
Sosyal Hizmet Uzmanları
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane teknikeri
Ameliyathane Hizmetleri
Odyometri
Acil Tıp Teknisyenliği
Eczane hizmetleri
Sağlık yönetimi
İş protez teknikeri
Hemşire yardımcısı
Radyoterapi teknikeri
Çocuk gelişimi
Fizik Tedavi teknikeri
Adli Tıp Teknikeri
Odyolog
Ferfüzyonist
İş ve Uğraşı Terapisti
Diyetisyen
Fizyoterapist
Dil ve Konuşma Terapisti
HALK SAĞLIĞI KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI
1. Tıp fakültesinden lisans mezunu olmak,
2. Halk sağlığı alanında yüksek lisans düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,
3. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,
4. Sağlık araştırmaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,
5. Kanser epidemiyolojisi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir,
6. Halk sağlığı alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,
7. İstatistik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir, 8. Halk sağlığı ve epidemiyoloji alanında eğitimci olarak görev almış olmak tercih sebebidir,
9. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve halk sağlığı uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
SAĞLIK EKONOMİSİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI
1. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,
2. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,
3. Cepten yapılan sağlık harcamaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,
4. Üniversitelerin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde akademik personel olarak görev yapmak,
5. Sağlık ekonomisi alanında akademik düzeyde çalışmış olmak tercih sebebidir,
6. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir.
7. Ulusal sağlık hesapları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,
8. Hastane yöneticilerinin liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
9. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası projesinde araştırmacı olarak görev almış olmak tercih sebebidir, 10. Sağlık ekonomisi ve dünyada sağlık sistemlerinin karşılaştırılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,
11. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve sağlık yönetimi uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
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