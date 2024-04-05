Sağlık Bakanlığı'na 8 bin sürekli işçi alım kurası yapıldı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından 8 bin kişilik kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurasının bakanlık binasında gerçekleştirildiğini duyurdu. Koca, kuraların illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ve her bir il için ayrı bir oturumda çekildiğini ifade etti. Koca, noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kuranın adayların izleyebilmeleri için sosyal medya kanalından canlı olarak yayınlandığını belirterek, video yayınının 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini kaydetti. Bakan Koca, kura sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır."