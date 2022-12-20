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Ekonomi

Sağlık çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı: Kişi başı 29 bin lira ödenecek

Sağlık Bakanlığı personeli için harekete geçti. Bakanlık, Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde tek bir sağlık çalışanına toplamda 29 bin lira promosyon ödeyecek.

AA20 Aralık 2022 Salı 21:21 - Güncelleme:
Sağlık çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı: Kişi başı 29 bin lira ödenecek
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Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

29 BİN LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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