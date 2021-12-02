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Ekonomi

Sağlık çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Sağlık çalışanlarına zam kimlere verilecek?

Sağlık çalışanlarına zam müjdesinin ardından konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı. Son dakika sağlık çalışanlarına ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda kabul edildi. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Sağlık çalışanlarına zam kimlere verilecek? İşte detaylar...

2 Aralık 2021 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:36
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Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası Sağlık çalışanlarına zam müjdesi ile ilgili detayları açıkladı. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi. Peki, Sağlık çalışanlarına ne kadar zam yapılacak? Sağlık çalışanlarına zam kimlere verilecek? İşte zam müjdesi ile ilgili ayrıntılar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına zam müjdesi verdi.

Bakan Koca, yapılacak zam miktarıyla ilgili 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM KİMLERE VERİLECEK?

Netleşen rakama göre; Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.

Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme, Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"DOKTORLARA 2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM"

Netleşen rakamlara göre; Hekimlere 5.000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme, Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Yoğun görüşmelerimiz var. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi.

Öte yandan, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

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