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Ekonomi

Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı ocak, şubat aylarında yaptıkları denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettiklerini, 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara ceza
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Işıkhan, "Usulsüz uygulamalara geçit yok" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nin sağlık hizmetinden usulsüz yararlananların tespitine devam ettiğini belirtti.

"SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı ocak, şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık." ifadesini kullanan Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, bu süre içinde toplam 250 sağlık denetimi yapıldı, 1231 sağlık hizmeti sunucusu incelemeye alındı.

Denetim sonucu 88 hastane, 16 diğer sağlık tesisleri, 6 tıp merkezi, 1121 eczaneye 988 milyon 334 bin 791 lira tutarında ceza uygulandı. 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, herkes için eşit şartlarda sağlığa erişim ve güvenli hizmet sunduklarını kaydetti.

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