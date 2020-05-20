20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:32

Özel hastaneleri ayakta tutan sağlık turizmi 31 ülke ile bugün başlıyor. Salgın nedeniyle mart ayından bu yana sağlık turizmine kapalı olan hastaneler bugünden itibaren hasta kabul ederken, ilk etapta karaciğer, kanser gibi tedavisi ertelenmeyecek olanlara öncelik verilecek. Saç ekimi için daha sonraki süreçlerde hasta kabul edilecek. Sağlık için ilk uçağın ise ay sonunda gelmesi bekleniyor. Süreç Kamu şirketi Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ), Türk Hava Yolları (THY), DEİK ve Özel Hastaneler Derneği’nin (OHSAD) içinde olduğu platform tarafından yürütülecek

İSTANBUL VE ESENBOĞA HAVALİMANLARI DEVREDE OLACAK

Öncelikle hastaneler kendilerine gelen hasta taleplerini hangi geldiğine göre THY’ye bildirecek. Gerekli sayıya ulaşılınca THY o ülkeden charter seferiyle uçak kaldıracak. Güvenlik nedeniyle kapıdan vize uygulanmayacak. Hastane gelecek hastaya ilişkin bilgileri havuzdaki kurumlara bildirecek. Bu şekilde vize işlemleri kolaylıkla yapılacak. İstanbul Havalimanı ve Esenboğa havalimanları süreçte devrede olacak. Karayoluyla gelecek hastalar için ise Kapıkule ve Sarp sınır kapıları hizmet verecek. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hastanelerde tedavi almak isteyen hastalar için de sınır bölgelerinde yeni sınır kapılarının açılması bekleniyor.

EN BÜYÜK RAKİP HİNDİSTAN

Dünya'nın haberine göre, Henüz uluslararası uçuşlar başlamadan sağlık turizmi alanında seferleri öne almasının sağlık turizminde Türkiye’yi uluslararası alanda sağlık merkezi haline getireceği belirtiliyor. Özellikle bu anlamda rakibi Hindistan’dan ayrışması için avantaj sağlayacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda bugüne kadar daha kaplıca ve saç ekim merkeziyle öne çıkan Türkiye için bu süreçte ortopedi, genel cerrahi, üroloji, kardiyoloji, beyin ve sinir cerrahisi gibi alanlarda da ön plana çıkmasını sağlayacağı düşünülüyor. Salgında pek çok Avrupa ülkesinden daha başarılı olan Türkiye sağlık sisteminin artık İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinden daha fazla hasta gelmesi bekleniyor.

2023’DE GELİR İKİ KATINA ÇIKACAK

Güneş turizmine göre daha yüksek gelir bırakan sağlık turizmi alanında Türkiye’nin önü açık görünüyor. Ortalama kişi başı 2.050-2.100 dolar elde edilen sağlık turizmi alanında Türkiye’nin attığı adımların bu yıl hastanelerin kayıplarını kapatamayacağı dillendiriliyor. Ancak 2023 yılına kadar Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği geliri 2 kat artırarak 5 milyar dolara çıkarması bekleniyor.