Yeni kriterlere göre, fırınlarda üretilen ekmeklerin içeriğinde en az %70 oranında tam buğday unu bulunması zorunlu hale getiriliyor. Bu adım sayesinde ekmek, sadece bir karbonhidrat kaynağı olmaktan çıkıp, daha uzun süre tokluk hissi veren ve besin değeri yüksek bir gıda haline gelecek.

Düzenleme sadece içerikle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda görsel hilelerin de önüne geçiyor:

Ekmeğe daha "sağlıklı" veya "kepekli" görünümü vermek için kullanılan renklendirici ve katkı maddeleri tamamen yasaklanıyor.

Uzmanlar, rengi gereğinden fazla koyu veya siyah olan ekmeklerin her zaman sağlıklı olmayabileceği, aksine katkı maddesi içerebileceği konusunda tüketiciyi uyarıyor.

ÖNCE KAMU, SONRA TÜM TÜRKİYE

Bu sağlıklı geçiş süreci kademeli olarak ilerleyecek. Yeni standartlar ilk olarak kamu kurumlarında hayata geçirilecek; ardından Türkiye genelindeki tüm fırınlarda zorunlu hale gelecek.

Düzenleme halk arasında karışık ama genel olarak olumlu bir yankı bulmuş durumda. Vatandaşlar damak tadından ödün vermek istemese de "sağlık her şeyden önemli" diyerek değişime sıcak bakıyor. Fırıncılar ise son dönemde tam buğday ve çavdar ekmeğine olan ilginin zaten arttığını, ancak beyaz ekmekten vazgeçemeyen kitlenin yeni döneme nasıl uyum sağlayacağını merakla beklediklerini ifade ediyor.